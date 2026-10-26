Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 23/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre
Giornata fiacca per l'indice svizzero, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,59%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dello SMI (Swiss Market Index), mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 14.553,6. Primo supporto visto a 14.370. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 14.277,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)