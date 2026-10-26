Milano 15:24
49.126 +1,17%
Nasdaq 15:24
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Dow Jones 15:24
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Londra 15:25
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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 23/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 23/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Giornata fiacca per l'indice svizzero, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,59%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dello SMI (Swiss Market Index), mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 14.553,6. Primo supporto visto a 14.370. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 14.277,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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