Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 13/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Giornata pressoché debole per l'indice svizzero, che ha terminato in calo a 15.106,1.
Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15.188,3, mentre il primo supporto è stimato a 14.985. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 15.391,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)