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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 13/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 13/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Giornata pressoché debole per l'indice svizzero, che ha terminato in calo a 15.106,1.

Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15.188,3, mentre il primo supporto è stimato a 14.985. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 15.391,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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