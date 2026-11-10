Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 9/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Balza in avanti l'indice svizzero, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,01%.
Tecnicamente, lo SMI (Swiss Market Index) è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15.065, mentre il supporto più immediato si intravede a 14.785,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15.344,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)