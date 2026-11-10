Milano 13:11
52.168 +1,49%
Nasdaq 9-nov
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Dow Jones 9-nov
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Londra 13:11
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Francoforte 13:11
26.601 +1,27%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 9/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 9/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre

Balza in avanti l'indice svizzero, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,01%.

Tecnicamente, lo SMI (Swiss Market Index) è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15.065, mentre il supporto più immediato si intravede a 14.785,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15.344,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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