Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'11/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Andamento piatto per l'indice svizzero, che propone sul finale un +0,11%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dello SMI (Swiss Market Index) rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15.139,6. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14.882,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15.397.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)