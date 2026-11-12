Milano 9:54
52.000 +0,10%
Nasdaq 11-nov
28.374 +2,28%
Dow Jones 11-nov
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Londra 9:54
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26.940 +1,04%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'11/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'11/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Andamento piatto per l'indice svizzero, che propone sul finale un +0,11%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dello SMI (Swiss Market Index) rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15.139,6. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14.882,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15.397.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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