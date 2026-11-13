Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 12/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Controllato progresso per l'indice svizzero, che chiude in salita dello 0,63%.
L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 15.267,1 e primo supporto individuato a 14.914,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 15.620.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)