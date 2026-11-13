Milano 12-nov
51.809 0,00%
Nasdaq 12-nov
28.289 -0,30%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 12-nov
10.863 0,00%
Francoforte 12-nov
26.772 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 12/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 12/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Controllato progresso per l'indice svizzero, che chiude in salita dello 0,63%.

L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 15.267,1 e primo supporto individuato a 14.914,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 15.620.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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