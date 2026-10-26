Francoforte: balza in avanti Infineon

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia hi-tech tedesca , che tratta in utile del 2,65% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Infineon , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo del produttore di chip evidenzia un declino dei corsi verso area 48,77 Euro con prima area di resistenza vista a 50,59. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 47,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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