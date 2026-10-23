Londra: scambi negativi per IG Group

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo britannico di trading online , con un ribasso del 2,44%.



La tendenza ad una settimana di IG Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo della piattaforma di trading su derivati e spread betting resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 9,59 sterline. Supporto visto a quota 9,32. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 9,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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