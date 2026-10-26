Londra: scambi in positivo per Fresnillo

(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader mondiale dell'argento , che avanza bene del 2,21%.



La tendenza ad una settimana di Fresnillo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Fresnillo , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 23,46 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 23,79. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 23,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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