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L'indice delle società High Tech italiane in rialzo (+1,01%)

Finanza, Indici settoriali
L'indice delle società High Tech italiane in rialzo (+1,01%)
(Teleborsa) - Andamento positivo per il comparto tecnologico a Milano, mentre mostra un andamento debole l'indice tecnologico dell'Area Euro.

Il FTSE Italia Technology ha aperto a 190.684,7, in aumento dell'1,01%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Technology chiude debole a 1.547, dopo aver avviato la seduta a 1.555.

Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice tecnologia, controllato progresso per Stmicroelectronics, che chiude in salita dello 0,73%.

Tra le azioni del Ftse MidCap, brillante rialzo per Reply, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 6,57%.

Seduta vivace per Sesa, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,61%.

Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto tecnologia, prepotente rialzo per Beewize, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,40% sui valori precedenti.

Modesto recupero sui valori precedenti per Olidata, che conclude in progresso dell'1,20%.

Moderatamente al rialzo la prestazione di ITway, che chiude con una variazione percentuale dell'1,18%.

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