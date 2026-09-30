Olidata, ricavi operativi in crescita del 38,6% nel primo semestre 2026: torna l'utile

(Teleborsa) - Olidata , system integrator quotato su Euronext Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con un forte incremento dei ricavi operativi consolidati a 46,2 milioni di euro, in crescita del 38,6% rispetto al pari periodo del 2025. Il gruppo ha registrato un netto recupero anche a livello di risultato netto, tornato positivo per 0,5 milioni di euro.



I risultati



Nel primo semestre 2026, i ricavi operativi consolidati di Olidata hanno raggiunto quota 46,16 milioni di euro (33,30 milioni al 30 giugno 2025, +38,6%). L'EBITDA Adjusted si attesta a 2,77 milioni di euro (+94,3% rispetto a 1,43 milioni nel 1H 2025), con un EBITDA Adjusted margin salito al 6,0% (dal 4,3%). L'EBITDA si posiziona a 1,21 milioni di euro (1,43 milioni nel 1H 2025), risentendo di oneri non ricorrenti per 1,6 milioni di euro, mentre l'EBIT si attesta a 0,82 milioni di euro (0,99 milioni nel primo semestre 2025). L'utile netto consolidato chiude in campo positivo a 0,54 milioni di euro, a fronte di una perdita consolidata di 0,55 milioni di euro al 30 giugno 2025. L'Indebitamento Finanziario Netto evidenzia una posizione pari a 0,87 milioni di euro, rispetto alla cassa netta di 1,58 milioni registrata al 31 dicembre 2025.



Il commento del CEO



"I risultati del primo semestre segnano un passaggio importante nel percorso di consolidamento del Gruppo", ha dichiarato Cristiano Rufini, Presidente di Olidata. "In un contesto di mercato oggettivamente complesso, Olidata sta rafforzando il proprio posizionamento come operatore tecnologico italiano nei settori strategici della trasformazione digitale, con una visione orientata all’innovazione e alla sovranità digitale. Il nostro obiettivo resta quello di costruire una crescita solida e sostenibile, nell’interesse degli azionisti e di tutti gli stakeholder, continuando a investire nelle competenze e nelle tecnologie distintive del Gruppo".



"Nel primo semestre 2026 abbiamo registrato una crescita dei ricavi operativi del 38,6% con un EBITDA adjusted margin salito al 6%", ha aggiunto Maurizio Nasso, Amministratore Delegato di Olidata. "Questi dati riflettono lo sforzo che il Gruppo sta sostenendo per riposizionarsi sulle attività a maggiore valore aggiunto. Sul piano operativo stiamo concentrando l’esecuzione sulle infrastrutture critiche, sull’Intelligenza Artificiale e sulla cybersecurity, attraverso lo sviluppo di soluzioni proprietarie, 100% italiane, ad alto contenuto tecnologico. I risultati ottenuti e le iniziative avviate rappresentano ulteriori elementi a supporto delle prospettive per la seconda parte dell’esercizio, nella quale il focus sarà sulla finalizzazione delle opportunità commerciali in essere e sul presidio della redditività."



L'outlook



La società conferma prospettive positive per il 2026, con particolare riferimento alla seconda parte dell'esercizio, nella quale è attesa una graduale ripresa degli investimenti in tecnologia nei mercati di riferimento, sostenuta anche dalla finalizzazione di importanti gare pubbliche per la fornitura di prodotti e servizi ICT. Nel complesso, Olidata ritiene che la gestione dell'esercizio possa evolvere in linea con le aspettative e con i target del Gruppo, mantenendo un focus strategico sulle infrastrutture, sui progetti a valore aggiunto e sulle soluzioni proprietarie legate all'Intelligenza Artificiale e alla Cybersecurity.

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