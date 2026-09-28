L'indice delle società High Tech italiane marcia in positivo (+1,02%)
(Teleborsa) - Andamento tonico per il comparto tecnologico a Milano, grazie alla scia positiva disegnata dall'indice tecnologico dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Technology ha aperto a 178.109,1, con un incremento di 1.832,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Technology termina la seduta a 1.499, dopo aver avviato la seduta a 1.487.
Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice tecnologia, nuovo spunto rialzista per Stmicroelectronics, che guadagna bene e porta a casa un +1,61%.
Tra le azioni del Ftse SmallCap, balza in avanti Cy4Gate, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,11%.
Composto rialzo per Beewize, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,19%.
Controllato progresso per Olidata, che chiude in salita dello 0,54%.
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