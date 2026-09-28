Milano 28-set
0 0,00%
Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
51.482 -0,67%
Londra 28-set
10.685 -0,10%
Francoforte 28-set
25.374 -0,13%

L'indice delle società High Tech italiane marcia in positivo (+1,02%)

Finanza, Indici settoriali
L'indice delle società High Tech italiane marcia in positivo (+1,02%)
(Teleborsa) - Andamento tonico per il comparto tecnologico a Milano, grazie alla scia positiva disegnata dall'indice tecnologico dell'Area Euro.

Il FTSE Italia Technology ha aperto a 178.109,1, con un incremento di 1.832,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Technology termina la seduta a 1.499, dopo aver avviato la seduta a 1.487.

Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice tecnologia, nuovo spunto rialzista per Stmicroelectronics, che guadagna bene e porta a casa un +1,61%.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, balza in avanti Cy4Gate, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,11%.

Composto rialzo per Beewize, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,19%.

Controllato progresso per Olidata, che chiude in salita dello 0,54%.

Condividi
```