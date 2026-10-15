Olidata, RSM esprime conclusione con rilievi sulla semestrale consolidata 2026

(Teleborsa) - RSM, società incaricata della revisione legale dei conti, ha rilasciato ieri 14 ottobre la relazione di revisione contabile limitata sulla semestrale consolidata 2026 di Olidata , approvata dal CdA il 30 settembre scorso.



Relazione nella quale RSM esprime una "conclusione con rilievi". In particolare, il revisore dichiara che non sono pervenuti alla sua attenzione elementi tali da far ritenere che il bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2026 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi.



Il rilievo formulato da RSM riguarda la partecipazione detenuta dalla controllata Sfera Defence nella società Per Te, pari a circa il 6,67% del capitale sociale e iscritta nella voce "Partecipazioni contabilizzate al fair value" per 7,7 milioni di euro, valore già presente nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. RSM evidenzia che, come illustrato nelle relative note, non è disponibile un piano industriale aggiornato della partecipata e che il bilancio d’esercizio di Per Te al 31 dicembre 2025 è stato oggetto di contestazione da parte di Sfera Defence.



In ragione di tali circostanze, RSM riferisce di non aver potuto acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto del valore di iscrizione della partecipazione, della correlata informativa e dei relativi effetti sul bilancio consolidato semestrale, né di aver potuto determinare se fosse necessario apportare rettifiche al predetto importo.



La relazione contiene anche un richiamo d’informativa relativo alle indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. RSM richiama, in particolare, l'informativa riportata nel bilancio circa la notifica ricevuta dalla società il 22 dicembre 2025 del provvedimento di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, concernenti presunti fatti illeciti attribuiti a un amministratore, nonché le verifiche interne avviate dalla società e gli elementi informativi illustrati nelle note. La conclusione di revisione contabile limitata non è espressa con rilievi in riferimento a tali aspetti.



La replica di Olidata

Olidata prende atto della conclusione con rilievi formulata da RSM. Con specifico riferimento alla partecipazione in Per Te, richiama quanto già comunicato il 15 maggio scorso in merito al processo istruttorio e valutativo condotto dalla società e dalla controllata Sfera Defence, anche avvalendosi di approfondimenti specialistici di natura giuridico-commerciale ed economico-contabile, acquisiti in occasione dell'approvazione del bilancio 2025. Come già illustrato in tale sede, in considerazione della controversia in essere con l’altro socio e degli elementi allora disponibili, la società aveva ritenuto prudente non iscrivere maggiori valori rispetto al costo della partecipazione e dei diritti correlati. Il valore della partecipazione di 7,7 milioni risulta invariato nella semestrale 2026.



La società continuerà a monitorare gli sviluppi del contenzioso relativo a Per Te, l'andamento della partecipata e la disponibilità di ulteriori elementi informativi rilevanti ai fini della valutazione dell’asset, effettuando le opportune verifiche nelle successive rendicontazioni periodiche e fornendo al mercato gli aggiornamenti previsti dalla disciplina applicabile.





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