Somec, backlog record a 1,3 miliardi di euro con nuove commesse per 100 milioni a Mestieri

(Teleborsa) - Somec , società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha annunciato l'acquisizione di nuove commesse per un valore complessivo superiore a 100 milioni di euro a beneficio della divisione Mestieri, progettazione e creazione di interior personalizzati. Gli incarichi comprendono due contratti in ambito navale per un valore complessivo di 81 milioni di euro e diversi affidamenti nel settore civile per oltre 20 milioni di euro.



Le nuove acquisizioni portano il portafoglio ordini del Gruppo ad un nuovo massimo, superiore a 1,3 miliardi di euro. Le attività in ambito navale, commissionate da un primario cantiere navale italiano a Total Solution Interiors (TSI), interesseranno in totale sette navi da crociera, di cui una in opzione.



"Il nostro backlog di oltre 1,3 miliardi di euro è il risultato record del lavoro di questi mesi, del saper fare delle nostre aziende e della solidità delle relazioni costruite nel tempo - ha detto Oscar Marchetto, Presidente del Gruppo Somec - Nei soli primi dieci mesi dell'esercizio abbiamo acquisito ordini per più di 772 milioni di euro: un volume che riflette il riconoscimento delle nostre competenze da parte di committenti che ci scelgono per progetti sempre più ambiziosi e complessi".



"Queste commesse valorizzano le peculiarità di tutte le società di Mestieri e la capacità della divisione di dare forma a soluzioni architettoniche sfidanti, attraverso conoscenza dei materiali, accuratezza esecutiva e capacità di coordinamento - ha aggiunto - Nel navale, che rappresenta la componente più rilevante di questi nuovi incarichi, integrare a bordo grandi aree acquatiche, cascate, spazi su più livelli e ambienti capaci di aprirsi al cielo significa misurarsi con una complessità progettuale ed esecutiva fuori dall'ordinario. Sono sfide che TSI affronta forte dell'esperienza maturata e dei rapporti consolidati con i maggiori player del settore. Parallelamente, i nuovi contratti nel civile ampliano una base di ordini diversificata per mercati e committenti, tutti di primo piano, affiancando alle commesse navali di lungo periodo incarichi a più rapida realizzazione".

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