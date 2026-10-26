Webuild, Lane: completato l'ampliamento dell’Autostrada 183A in Texas

17 ponti e oltre 8 chilometri a supporto del rapido sviluppo di comunità e imprese locali

(Teleborsa) - Webuild , attraverso la sua controllata americana Lane, ha completato l'ampliamento dell'autostrada 183A in Texas avente l'obiettivo di migliorare la mobilità nella Contea di Williamson, a nord di Austin.



Commissionato dalla Central Texas Regional Mobility Authority, il progetto - si legge in una nota - ha esteso uno dei principali corridoi di trasporto della contea per circa 8,5 chilometri. L'opera ha previsto la realizzazione di due corsie a pedaggio per ciascun senso di marcia tra Hero Way e l'area a nord della State Highway 29, oltre a 17 ponti e viadotti.



L'estensione contribuirà ad alleviare il traffico futuro e a ridurre i tempi di percorrenza per i pendolari in una contea caratterizzata da una forte crescita demografica ed economica.

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