Webuild, entra nel vivo lo scavo del nuovo tunnel ferroviario a New York e New Jersey

Palisades Tunnel Project da 466 milioni di dollari nell'ambito del più ampio Hudson Tunnel Project

(Teleborsa) - Lane, società americana del Gruppo Webuild , Gateway Development Commission (GDC) e i partner del progetto hanno dato il via ai lavori sotterranei del Palisades Tunnel Project, tassello strategico all'interno del più vasto Hudson Tunnel Project da 16 miliardi di dollari per il rilancio dei collegamenti ferroviari tra New York e New Jersey.



Realizzato da una joint venture composta da Lane, Flatiron Dragados e SPC, - si legge in una nota - il Palisades Tunnel Project, del valore di 466 milioni di dollari, rappresenta il primo contratto di scavo meccanizzato assegnato dalla GDC. Questo programma prevede la realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario sotto l'Hudson River e la riqualificazione dell'attuale tunnel, in esercizio da oltre un secolo.



Il Palisades Tunnel Project prevede la realizzazione del primo tratto delle future gallerie ferroviarie sul versante del New Jersey del fiume Hudson e i tunnel contribuiranno a eliminare uno dei principali punti di vulnerabilità della rete ferroviaria regionale, aumentando la capacità di trasporto e garantendo un servizio più affidabile lungo il Northeast Corridor.

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