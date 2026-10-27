Milano 13:42
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Analisi Tecnica: indice MDAX del 26/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 26/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Punta con decisione al rialzo la performance dell'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, con una variazione percentuale dell'1,38%.

Lo scenario di medio periodo dell'indice MDAX ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 30.666,9. Supporto a 29.892,4. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 31.441,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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