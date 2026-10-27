Analisi Tecnica: indice MDAX del 26/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Punta con decisione al rialzo la performance dell'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, con una variazione percentuale dell'1,38%.
Lo scenario di medio periodo dell'indice MDAX ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 30.666,9. Supporto a 29.892,4. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 31.441,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)