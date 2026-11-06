Analisi Tecnica: indice MDAX del 5/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Ribasso composto e controllato per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione in flessione dello 0,92% sui valori precedenti.
Lo status tecnico di breve periodo dell'indice MDAX mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 31.222,4. Rischio di eventuale correzione fino al target 30.516,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 31.928,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)