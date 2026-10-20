Analisi Tecnica: indice MDAX del 19/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Riunione sostanzialmente debole quella del 19 ottobre per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che conclude gli scambi in frazionale calo a 30.513,3.
Le tendenza di medio periodo dell'indice MDAX si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 30.773,1. Supporto stimato a 30.136,9. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 31.409,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)