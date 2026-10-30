Milano 12:04
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Dow Jones 29-ott
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Londra 12:04
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Analisi Tecnica: indice MDAX del 29/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 29/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Rialzo marcato per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione in utile dell'1,23% sui valori precedenti.

L'esame di breve periodo dell'indice MDAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 31.106,1 e primo supporto individuato a 30.183,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 32.028,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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