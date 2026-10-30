Analisi Tecnica: indice MDAX del 29/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Rialzo marcato per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione in utile dell'1,23% sui valori precedenti.
L'esame di breve periodo dell'indice MDAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 31.106,1 e primo supporto individuato a 30.183,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 32.028,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)