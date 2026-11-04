Analisi Tecnica: indice MDAX del 3/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre
Debole la giornata del 3 novembre per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che porta a casa un calo dello 0,36%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'indice MDAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 30.924. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 30.494,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 31.354.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)