Milano 3-nov
49.942 0,00%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 3-nov
10.638 0,00%
Francoforte 3-nov
25.865 0,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 3/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 3/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Debole la giornata del 3 novembre per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che porta a casa un calo dello 0,36%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'indice MDAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 30.924. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 30.494,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 31.354.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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