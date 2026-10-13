Milano 9:38
50.173 +0,28%
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Dow Jones 12-ott
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Analisi Tecnica: indice MDAX del 12/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 12/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Seduta moderatamente positiva per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha chiuso in rialzo a 30.104,3.

Il quadro di medio periodo dell'indice MDAX ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 30.596,1. Primo supporto individuato a 29.559,7. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 31.632,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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