Analisi Tecnica: indice MDAX del 2/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre
Bene l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, con un rialzo dell'1,26%.
Lo status tecnico dell'indice MDAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 30.998,7, mentre il primo supporto è stimato a 30.568,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 31.428,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)