Milano 12:32
49.738 -0,42%
Nasdaq 2-nov
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Dow Jones 2-nov
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Londra 12:32
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Analisi Tecnica: indice MDAX del 2/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 2/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre

Bene l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, con un rialzo dell'1,26%.

Lo status tecnico dell'indice MDAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 30.998,7, mentre il primo supporto è stimato a 30.568,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 31.428,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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