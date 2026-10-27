Analisi Tecnica: USD/YEN del 26/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Piccolo spunto rialzista per il cross americano contro Yen, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,38%.
La situazione di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 158,137. Supporto visto a quota 156,822. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 159,452.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)