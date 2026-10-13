ASML, cresce l'attesa per nuove indicazioni sul settore dei semiconduttori

Conti in uscita domani

(Teleborsa) - Cresce l'attesa per i conti di ASML che verranno diffusi domani prima dell'apertura dei mercati e che dovrebbero fornire ulteriori indicazioni sul settore dei semiconduttori.



Il tutto mentre sono tornate in primo piano le preoccupazioni sul comparto dell'intelligenza artificiale tra i nuovi dubbi che le aziende del settore saranno in grado di generare profitti nel medio-lungo termine che giustifichino le ingenti risorse investite. A pesare sono inoltre i timori sulla crescente concorrente cinese nel comparto.



Le attese sul numero di macchinari

Sebbene ASML abbia smesso di fornire dati trimestrali sugli ordini, adducendo la loro natura "irregolare", - si legge su Bloomberg - ha iniziato a condividere le previsioni sul numero di macchine che saranno costruite quest'anno e negli anni successivi, un dato sempre più utilizzato dagli investitori per valutare la forza della domanda e la capacità di ASML di aumentare l'offerta.



A luglio, la società ha annunciato l'intenzione di incrementare del 30% la capacità produttiva del suo secondo strumento più avanzato, la macchina per litografia a ultravioletti estremi a bassa apertura numerica, portando così l'obiettivo di spedizione annuale a 85 unità.



Riguardo il 2028, l'azienda ha dichiarato di stare "valutando" la possibilità di un ulteriore aumento di capacità del 30%, senza tuttavia impegnarsi definitivamente a raggiungere l'obiettivo di circa 110 strumenti.



Secondo UBS , il ritmo di aumento della capacità potrebbe superare il 30% sia per il prossimo anno che per quello successivo mentre Morgan Stanley prevede che ASML fornirà più di 90 strumenti nel 2027.



Il fattore chiave dei prezzi

Oltre alla vendita di un maggior numero di strumenti, anche la politica dei prezzi rappresenta un importante driver per la crescita dei ricavi. Gli analisti stimano in media un aumento del 28% del fatturato per il prossimo anno.



Bank of America stima per ASML utili in crescita dell'8% per ogni incremento del 5% dei prezzi degli strumenti e dei servizi.

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