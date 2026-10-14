ASML, seduta tonica con rialzo previsioni sui ricavi e impegno per aumento capacità produttiva

Dopo stima di una offerta insufficiente per il 2027-28

(Teleborsa) - Seduta tonica per ASML Holding che guadagna il 2,1% alla Borsa di Amsterdam dopo aver annunciato stamattina che, nononostante non potrà soddisfare pienamente le richieste di macchinari per la produzione di chip nei prossimi due anni, sta "valutando diverse opzioni per aumentare la capacità produttiva per il 2028, oltre l'incremento del 30% precedentemente comunicato".



Inoltre, la società ha rivisto al rialzo le previsioni di fatturato per il 2026, portandole tra i 44 e i 45 miliardi di euro, a fronte di un limite inferiore della stima precedente pari a 43 miliardi. Il gross margin è salito al 57,5% nel terzo trimestre, rispetto al 54% del secondo trimestre.



Il quadro tecnico

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice AEX , evidenzia un rallentamento del trend del produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip rispetto all' indice di riferimento della Borsa Olandese , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.



Analizzando lo scenario di ASML Holding si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.512,8 euro. Prima resistenza a 1.566,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.484,4.



La view degli analisti

Dal press release emerge un messaggio particolarmente forte sulla necessità di aumentare ulteriormente la capacità produttiva nel 2027/28, osserva Equita evidenziando che "si tratta di indicazioni molto solide per l'intera filiera dei semiconduttori esposta all'AI,

che confermano un'ulteriore accelerazione degli investimenti in capacità produttiva e un allungamento della visibilità sulla domanda, in estensione al 2029/30. Particolarmente rilevante il messaggio sul 2028, che si profila come un altro anno di capacità produttiva molto tirata per tutta la supply chain".

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