Milano 9:19
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Nasdaq 21-ott
29.823 +1,13%
Dow Jones 21-ott
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Londra 9:19
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -3,75%

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