HSBC, conti sotto le attese ma conferma previsioni e rinnova buy back da 1 miliardo di dollari

(Teleborsa) - HBSC ha archiviato il terzo trimestre 2026 con risultati inferiori alle attese, lasciando comunque invariate le previsioni.



Nel dettaglio, i ricavi sono aumentati di 0,8 miliardi di dollari, raggiungendo i 18,6 miliardi di dollari, principalmente grazie alla crescita del margine di interesse netto nel settore bancario mentre l'utile ante imposte è salito del 32% a 9,6 miliardi di dollari, risultando inferiore alla stima di 9,7 miliardi di dollari elaborata dalla società.



L'outlook

La banca resta fiduciosa nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti lo scorso febbraio, tra cui un RoTE pari o superiore al 17% per il 2026, il 2027 e il 2028, escluse le voci straordinarie.



Inoltre, continua a puntare a una crescita annua del fatturato dal 2026 al 2028, con un incremento del 5% nel 2028 rispetto al 2027 , escludendo le voci straordinarie e a cambi costanti.



Infine, mantiene il proprio obiettivo di rapporto di distribuzione dei dividendi al 50% per il 2026, 2027 e 2028.



Dividendo e rinnovo del buy back

Il consiglio di amministrazione ha approvato un terzo dividendo interim di 0,10 dollari per azione. Il 28 settembre scorso HSBC ha completato il riacquisto di azioni proprie per 1 miliardo di dollari, annunciato in occasione della presentazione dei risultati semestrali e prevede di avviare un ulteriore riacquisto di azioni proprie fino a un massimo di 1 miliardo di dollari, che intende completare entro la pubblicazione dei risultati dell'intero esercizio 2026.



Il commento del CEO

Georges Elhedery, CEO del Gruppo, ha dichiarato: "I nostri risultati dimostrano che, in un mondo sempre più complesso, i clienti continuano a rivolgersi a noi per affrontare l'incertezza e cogliere nuove opportunità. Riflettono inoltre la costante attuazione delle nostre priorità strategiche con rapidità, precisione e disciplina. Semplificando HSBC, creiamo maggiori capacità di investimento, crescita e di generazione di solidi rendimenti per i nostri azionisti".







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