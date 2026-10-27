IEG inaugura AURA a Firenze: oltre 100 seller e Italia leader negli investimenti negli hotel di lusso

(Teleborsa) - Si è aperta oggi alla Fortezza da Basso di Firenze la prima edizione di AURA – The Luxury Travel Event, manifestazione internazionale organizzata da IEG e dedicata al turismo di lusso. Fino al 29 ottobre, l’evento riunisce oltre 100 operatori e professionisti del settore in un format B2B volto a creare nuove opportunità di business e promuovere l’eccellenza del turismo italiano sui mercati internazionali.



Ad inaugurare AURA sono stati Leonardo Marras, Assessore all'Economia, Attività produttive e Turismo della Regione Toscana, Jacopo Vicini, Assessore allo Sviluppo economico, Turismo, Fiere e Congressi del Comune di Firenze e Maurizio Ermeti, Presidente di Italian Exhibition Group. La cerimonia, condotta dal giornalista Claudio Calì, ha acceso i riflettori sulle prospettive di crescita del luxury travel, con la presentazione in anteprima dei nuovi dati dell'Osservatorio Hospitality & Real Estate di Deloitte, che vedono l'Italia al primo posto in Europa per attrattività degli investimenti negli hotel di lusso.



"Con AURA abbiamo scelto di investire in un segmento nel quale l'Italia ha un potenziale straordinario e che sta attraversando una trasformazione profonda – ha dichiarato Maurizio Ermeti, Presidente di IEG –. Oggi il lusso non si misura più soltanto attraverso l'eccellenza delle strutture o l'esclusività dei servizi: chi viaggia cerca esperienze autentiche, personalizzazione e un contatto diretto con la cultura e l'identità dei luoghi. L'Italia possiede un patrimonio unico, dalla moda all'artigianato, dall'arte all'enogastronomia. La sfida è trasformare questo valore in opportunità concrete per le imprese, creando connessioni con i mercati internazionali. È il ruolo che vogliamo svolgere con AURA, facendo leva sull'esperienza maturata nell’industria turistica con TTG Travel Experience. Abbiamo costruito un format selettivo, dove la qualità delle relazioni conta più dei grandi numeri e scelto Firenze perché rappresenta una sintesi straordinaria dell'eccellenza italiana. La nostra ambizione è dare vita a un appuntamento di riferimento per il luxury travel che generi collaborazioni durature e contribuire alla crescita dell'intero settore".



"AURA porta a Firenze un segmento che per la Toscana è strategico: quello di un turismo di alta gamma che chiede tempo, qualità e autenticità, e che sceglie sempre più spesso l’autunno per viaggiare. È una domanda che la nostra regione sa interpretare come poche altre, perché il vero lusso che offriamo non è solo nell’eccellenza dell’accoglienza, ma nell’unicità dei territori: il paesaggio, i borghi, le terme, il grande patrimonio culturale che rende la Toscana conosciuta in tutto il mondo, e poi il vino e una cucina che racconta la nostra identità. Per questo, come Regione, abbiamo voluto esserci con Toscana Promozione Turistica e con Vetrina Toscana, facendo assaggiare ai buyer internazionali i piatti e i prodotti dei nostri territori. Chi viene a Firenze deve sapere che da qui può partire alla scoperta di tutta la Toscana, con soggiorni più lunghi e distribuiti lungo l’arco dell’anno. È questa la direzione su cui stiamo lavorando: un turismo che crea valore e lo fa restare sui territori, senza consumarli", ha dichiarato Leonardo Marras, Assessore all'Economia, Attività produttive e Turismo della Regione Toscana.



Jacopo Vicini, Assessore allo Sviluppo economico, Turismo, Fiere e Congressi del Comune di Firenze, ha sottolineato: "Siamo impegnati ogni giorno per un turismo che porti valore a Firenze e a chi la nostra città la vive perché ci abita, ci lavora o la visita. Lavoriamo per un turismo che tenga conto delle persone, della sostenibilità e della vivibilità della città, del livello dell’offerta, della professionalità e della qualità del lavoro dei tanti addetti di questo settore così importante per tutti noi. In questo contesto è strategico investire sull’unicità e sull’autenticità dell’esperienza di chi vive Firenze con varie declinazioni dell’offerta turistica, tra cui il turismo di alta gamma restituisce alla nostra città benefici collettivi rilevanti, a partire dagli aspetti occupazionali che sono sia qualitativi che quantitativi. È un settore in costante crescita su cui puntiamo sempre più e con sempre maggior convinzione e impegno".



"Il nostro obiettivo strategico è la crescita del valore, non dei volumi, perché oggi il vero lusso è la ricerca di autenticità", ha affermato Giacomo Bugliani, Commissario di Toscana Promozione Turistica. "Per questo motivo abbiamo scelto di essere partner attivi dell'evento, curando in prima persona l'intera accoglienza di buyer e seller. Le degustazioni e i momenti di networking offerti attraverso il progetto Vetrina Toscana non sono un semplice servizio a corredo dell'evento, ma un vero e proprio strumento strategico: il primo biglietto da visita per far vivere, in modo immersivo, l'identità dei nostri territori a un pubblico internazionale di altissimo livello".



DELOITTE: ITALIA PRIMA IN EUROPA PER ATTRATTIVITÀ DEGLI INVESTIMENTI NEGLI HOTEL DI LUSSO



L’Italia si conferma prima destinazione europea per gli investimenti nell’hospitality di lusso: oltre l’80% delle preferenze degli operatori per i prossimi tre anni riguarda il nostro Paese, secondo una ricerca Deloitte presentata ad AURA. Nel 2025 l’offerta italiana di hotel a cinque stelle è cresciuta del 4,9% nelle strutture e del 4,6% nelle camere. Le prospettive restano positive: entro il 2030 si potrebbero raggiungere 1.000 hotel a cinque stelle, con il segmento luxury destinato a trainare gli investimenti alberghieri.



QUANDO IL LUSSO DELLA MODA INCONTRA L'OSPITALITÀ



Dalle boutique alle suite, le grandi maison del lusso stanno ridefinendo anche il concetto di ospitalità, trasformando gli hotel in luoghi nei quali vivere l'identità e lo stile dei brand. A esplorare questa evoluzione sono stati Alex Dallocchio, Head of Management Office di Armani Hotels & Resorts, e Claudia Polloni, Director of Sales & Marketing di Bulgari Hotels & Resorts, protagonisti di un confronto sul legame sempre più stretto tra fashion e hospitality. Un fenomeno che intercetta una domanda in crescita di esperienze capaci di andare oltre il soggiorno tradizionale: secondo TTG Monitor 2026, gli hotel legati ai marchi della moda figurano tra le esperienze più richieste nel turismo di alta gamma, indicati dal 39% dei buyer internazionali.



OLTRE 100 SELLER ITALIANI INCONTRANO I BUYER DEL LUSSO INTERNAZIONALE



AURA prosegue fino al 29 ottobre con oltre 12 ore di incontri di business programmati, mettendo in relazione le eccellenze dell'ospitalità italiana con i professionisti internazionali che progettano viaggi su misura per una clientela di alto profilo. Tra i seller presenti figurano Four Seasons Hotel Firenze, Collegio alle Querce, Lungarno Collection, Hotel Savoy e W Florence, accanto a realtà come Aman Venice, Bulgari Hotels & Resorts, Villa d'Este La Collezione, Forte Village, Mandarin Oriental e Starhotels Collection.



Accanto agli appuntamenti B2B, un programma di networking experience porta i buyer alla scoperta del savoir-faire fiorentino, tra moda, arte e artigianato, mentre la collaborazione con Toscana Promozione Turistica valorizza i prodotti e i sapori della regione attraverso Vetrina Toscana, il progetto della Regione dedicato alla valorizzazione e alla promozione del turismo enogastronomico in collaborazione con Unioncamere Toscana, con la regia di Toscana Promozione Turistica e il supporto di Fondazione Sistema Toscana.

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