L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie di tre rialzi consecutivi (+2,97%)
(Teleborsa) - Mette il turbo l'indice delle società High Tech italiane che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell'EURO STOXX Technology, che mostra un timido +0,24%, e chiude a quota 1.502,76.
Intanto il comparto tecnologico a Milano mostra un robusto rialzo di 5.404,1 punti, dopo un inizio di giornata a quota 186.471,34.
Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice tecnologia, apprezzabile rialzo per Stmicroelectronics, in guadagno del 2,55% sui valori precedenti.
Tra le mid-cap italiane, vigoroso rialzo per Technoprobe, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,81%.
Punta con decisione al rialzo la performance di Sesa, con una variazione percentuale del 2,79%.
Bene WIIT, con un rialzo del 2,25%.
Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto tecnologia, grande giornata per Cy4Gate, che mette a segno un rialzo del 6,88%.
Seduta positiva per Esprinet, che avanza bene e porta a casa un +3,27%.
Nuovo spunto rialzista per Seco, che guadagna bene e porta a casa un +3,12%.
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