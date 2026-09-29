L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie di tre rialzi consecutivi (+2,97%)

(Teleborsa) - Mette il turbo l' indice delle società High Tech italiane che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell' EURO STOXX Technology , che mostra un timido +0,24%, e chiude a quota 1.502,76.



Intanto il comparto tecnologico a Milano mostra un robusto rialzo di 5.404,1 punti, dopo un inizio di giornata a quota 186.471,34.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice tecnologia, apprezzabile rialzo per Stmicroelectronics , in guadagno del 2,55% sui valori precedenti.



Tra le mid-cap italiane, vigoroso rialzo per Technoprobe , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,81%.



Punta con decisione al rialzo la performance di Sesa , con una variazione percentuale del 2,79%.



Bene WIIT , con un rialzo del 2,25%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto tecnologia, grande giornata per Cy4Gate , che mette a segno un rialzo del 6,88%.



Seduta positiva per Esprinet , che avanza bene e porta a casa un +3,27%.



Nuovo spunto rialzista per Seco , che guadagna bene e porta a casa un +3,12%.





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