Liberi professionisti: 93% forfettari ferma lavoro per non superare "effetto soglia"

(Teleborsa) - Il 93% dei forfettari vicini al tetto degli 85mila euro di fatturato si scontra con il cosiddetto “effetto soglia” e decide di fermare l’attività o di non accettare nuovo lavoro pur di non sforare e finire nel regime ordinario. Per la maggior parte è una scelta conservativa di stabilità economica e per sette su dieci, avvicinarsi alla soglia, genera ansia e frustrazione con il timore, in caso di superamento, di dover lavorare di più per guadagnare di meno. Contrariamente a quanto affermato da alcune istituzioni ed economisti, il forfettario è visto dai professionisti come un incentivo alla regolarità piuttosto che all’evasione e il possibile innalzamento del tetto a 100mila euro è considerato dall’85% un potente strumento di crescita.



Dallo studio Fiscozen emerge che più della metà (55%) dei professionisti vicini al tetto di fatturato sceglie di continuare a lavorare posticipando consegne e pagamenti per l’inizio dell’anno nuovo, mentre il 39% spegne letteralmente i motori per andare in ferie o dedicarsi ad altre attività personali. La scelta di fermarsi risponde nel 92% dei casi a una logica di sostenibilità finanziaria: assenza di spese da dedurre ed eccessiva pressione fiscale che ridurrebbe il guadagno netto. Solo il 7% accetta invece la possibilità di sforare e passare al regime ordinario.



Non a caso, la possibilità di vedere la soglia spostata da 85mila a 100mila euro è considerata dai professionisti come un importante sblocco dell’economia: circa la metà (49%) lavorerebbe più serenamente con prospettive maggiori di crescita, il 22% avvierebbe lavori tenuti fermi per paura di superare il tetto e il 13% avrebbe più margine per investire in strumenti e collaboratori (pur non potendone scaricare i costi) o per pianificare meglio il proprio futuro lavorativo.



“Nel dibattito sulla flat tax si sono espresse molte voci, ma finora è mancata quella di chi vive ogni giorno il regime forfettario: le Partite IVA. Dalla nostra indagine emerge quanto questo regime sia importante per chi lavora in proprio, soprattutto in un sistema che non prevede le stesse tutele dei dipendenti, dalla malattia alle ferie. Ma emerge anche un problema concreto: il passaggio al regime ordinario oggi può richiedere un aumento importante del fatturato per mantenere lo stesso guadagno netto precedente, penalizzando chi non ha alti costi da dedurre. Questa rigidità costringe a rinviare nuove opportunità di lavoro o trasferirsi all'estero. La buona notizia è che proprio in questo momento il Governo sta valutando di innalzare la soglia, ma è importante che questo passaggio venga fatto preservando la semplicità del forfettario, soprattutto sul tema dell’IVA” commenta Enrico Mattiazzi, CEO di Fiscozen.

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