Meloni: "Costituzione valorizza le autonomie. Governo impegnato a garantirle"

Il videomessaggio della Premier al Festival delle Regioni e delle Province Autonome

(Teleborsa) - "La nostra Costituzione valorizza le autonomie e ci ricorda che gran parte delle materie che incidono di più sulla vita dei cittadini richiede una piena cooperazione tra tutti i livelli di governo". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel videomessaggio inviato al Festival delle Regioni e delle Province Autonome.



"I risultati raggiunti in questi anni testimoniano che quando lo Stato, le Regioni e le Province autonome lavorano fianco a fianco, allora l'Italia può raggiungere traguardi ambiziosi", ha ricordato la Premier, citando i traguardi ambiziosi raggiunti dal PNRR. Tutto questo - ha sottolineato - è frutto di "un grande lavoro di squadra, che sta dispiegando i suoi effetti concreti in tanti ambiti".



Sul fronte della sanità Meloni ha ricordato che sono state messe a disposizione 1600 nuove strutture, 3100 grandi apparecchiature all’avanguardia fra mammografi, TAC e risonanze magnetiche, 6000 nuovi posti letto in terapia intensiva e semi-intensiva. Inoltre, è stato inaugurato il Fascicolo sanitario elettronico e la piattaforma nazionale per il monitoraggio e l'integrazione dei CUP, che ha consentito di ridurre le liste di attesa, attuando una più stretta cooperazione con le Regioni. "Una strategia che sta dando i suoi frutti" ha evidenziato la Premier, spiegando che nei primi nove mesi dell'anno "sono state erogate circa due milioni di prestazioni in più ed è migliorato il rispetto dei tempi di garanzia".



La Premier ha parlato anche delle politiche di coesione, un ambito che il Governo "ha profondamente riformato", consentendo all'Italia di gettarsi alle spalle "un vecchio e triste primato", quello di "non saper spendere bene le risorse che arrivavano dall’Europa". "Abbiamo impresso una svolta e oggi, anche grazie agli Accordi di coesione, abbiamo attivato circa 60 miliardi di euro di investimenti che ci stanno consentendo di realizzare opere, infrastrutture e progetti strategici che servono davvero ai territori e che i territori hanno proposto, condividendoli con lo Stato".



"Quando Stato e autonomie condividono obiettivi e responsabilità, allora le risorse diventano opportunità e gli investimenti migliorano davvero la vita delle persone e delle imprese. È un insegnamento prezioso, che è alla base del nostro modo di pensare e che continueremo a mettere al centro del nostro impegno", ha concluso.

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