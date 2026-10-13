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Giù l'indice del settore chimico (-2,91%)

Finanza, Indici settoriali
Giù l'indice del settore chimico (-2,91%)
(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il comparto chimico italiano, mentre mostra un'intonazione debole il settore Chimico europeo.

Il FTSE Italia Chemicals scivola a quota 55.551,3 in diminuzione di 1.665,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Chemicals è risultato debole a 1.563 dopo aver avviato la seduta a 1.569.

Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, sottotono SOL, che chiude la seduta con un calo del 2,91%.


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