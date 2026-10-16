Si muove in territorio negativo l'indice del settore chimico (-1,40%)
(Teleborsa) - Il comparto chimico italiano procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dal settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a 55.061,5, in calo dell'1,40%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Chemicals termina la seduta in territorio positivo a 1.608, dopo aver avviato le contrattazioni a 1.589.
Tra le azioni del Ftse MidCap, giornata fiacca per SOL, che archivia la seduta con un ribasso dell'1,40%.
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