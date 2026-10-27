Wall Street accelera con l’AI, riflettori su Fed e trimestrali

(Teleborsa) - Wall Street si muove in territorio positivo, attorno alla metà seduta, sostenuta dalla tenuta dei titoli legati all’intelligenza artificiale, dal calo dei prezzi del petrolio e dalle attese per una settimana ricca di risultati societari. L’attenzione degli investitori è rivolta anche alla decisione della Federal Reserve
sui tassi d’interesse, prevista per domani, mercoledì.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 52.333 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500
, che arriva a 7.719 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100
(+1,28%); con analoga direzione, in rialzo l'S&P 100
(+0,75%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica
(+1,48%), beni di consumo secondari
(+1,37%) e telecomunicazioni
(+0,46%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia
(-2,19%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,92%). Semiconduttori in rally, Broadcom in evidenza
Il comparto tecnologico guida i rialzi tra gli 11 principali settori dello S&P 500, con i titoli dei semiconduttori in aumento di oltre il 3% per la terza seduta consecutiva. Broadcom
guadagna quasi il 4%, dopo che diverse banche di Wall Street e Blackstone si sono mobilitate per finanziare i chip per l’intelligenza artificiale destinati ad Anthropic
.
Tra i titoli più performanti figurano anche le società specializzate in infrastrutture per l’AI, come CoreWeave
e Nebius
, i produttori di server Dell
e Super Micro
e l’azienda di archiviazione dati Western Digital
. Tesla
avanza del 3,8%, raggiungendo i livelli più alti da oltre tre mesi.
Il rialzo conferma la tenuta del comparto legato all’intelligenza artificiale, dopo che Anthropic ha reso nota la presentazione della documentazione per una possibile IPO di dimensioni record.La Fed e i conti delle big tech al centro dell’attenzione
La Federal Reserve è ampiamente attesa al mantenimento dei tassi invariati nella riunione di domani, dopo l’aumento del mese precedente. I mercati, tuttavia, scontano almeno altri due rialzi entro la metà del 2027
, in un contesto in cui gli indicatori dell’inflazione restano elevati anche a causa delle tensioni legate al conflitto tra Stati Uniti e Iran
.
Gli investitori attendono inoltre i risultati di Alphabet
, Microsoft
e Amazon
, chiamate a fornire indicazioni sulla capacità di tradurre gli ingenti investimenti nell’intelligenza artificiale in una crescita concreta dei ricavi.Meta aumenta la raccolta per finanziare l’AI
In controtendenza Meta
, in calo dello 0,8% dopo aver aumentato a 97,5 miliardi di dollari la dimensione della sua maggiore raccolta azionaria
, destinata a sostenere l’espansione nell’intelligenza artificiale.Nvidia
, AMD
e Broadcom
avrebbero manifestato interesse per un investimento complessivo fino a 5 miliardi di dollari nell’operazione.
Il piano si inserisce in una fase in cui gli investitori chiedono maggiori evidenze sulla capacità delle grandi aziende tecnologiche di trasformare la spesa per l’AI in risultati economici proporzionati alle risorse impiegate.Petrolio in calo, Boeing penalizza il Dow
Il Brent arretra per la seconda seduta consecutiva, pur restando vicino ai massimi da fine aprile, dopo una fase di scambi caratterizzata da forte volatilità. Il calo del greggio contribuisce a sostenere la propensione al rischio sui mercati azionari.
A frenare il Dow Jones è soprattutto Boeing
, che perde il 9,5% dopo che l’amministratore delegato Kelly Ortberg ha dichiarato che la società non raggiungerà il ritmo di produzione previsto
per il 737 prima dell’inizio del 2027.
Tra gli altri movimenti di rilievo, Xylem
cede l’11,8% dopo aver rivisto al ribasso le previsioni per l’intero esercizio, mentre General Motors
sale del 6,3% in seguito al piano di trasferimento della propria quotazione al Nasdaq
.
Sul fronte macroeconomico, i dati diffusi in giornata mostrano un aumento a settembre dei nuovi ordini di beni strumentali prodotti negli Stati Uniti, un segnale coerente con la prosecuzione della crescita degli investimenti legati all’intelligenza artificiale.
Gli investitori guardano infine alle elezioni di metà mandato del 3 novembre, che determineranno il controllo del Congresso statunitense.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Caterpillar
(+2,58%), Goldman Sachs
(+2,08%), Amazon
(+1,73%) e Cisco Systems
(+1,70%).
I piÃ¹ forti ribassi, invece, si verificano su Boeing
, che continua la seduta con -9,54%.
Seduta negativa per Sherwin Williams
, che mostra una perdita del 2,23%.
Sotto pressione Salesforce
, che accusa un calo dell'1,96%.
Scivola Chevron
, con un netto svantaggio dell'1,71%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Nebius Group
(+10,73%), Rocket Lab USA
(+9,10%), Astera Labs
(+8,55%) e Western Digital
(+7,69%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Cintas Corporation
, che ottiene -5,25%.
Lettera su Thomson Reuters
, che registra un importante calo del 4,52%.
Scende Paychex
, con un ribasso del 3,89%.
In rosso Intuit
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,71%.