Domino's Pizza in calo, pesa la crescita debole delle vendite

(Teleborsa) - Retrocede molto Domino's Pizza che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,87%.



A pesare sulle azioni contribuisce la notizia che la catena di ristoranti ha registrato nel terzo trimestre una crescita delle vendite comparabili, complessive dei punti vendita negli Stati Uniti, inferiore alle stime degli analisti.



Se si analizza l'andamento del titolo con l' S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.



La situazione di medio periodo del franchising globale della pizza resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 308,5 USD. Supporto visto a quota 286,1. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 331.





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