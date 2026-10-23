Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 22/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Chiusura in profondo rosso per il Nasdaq Composite, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,60%.
Lo scenario di breve periodo del Nasdaq Composite evidenzia un declino dei corsi verso area 25.777,5 con prima area di resistenza vista a 26.471,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 25.546,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)