Milano 22-ott
48.384 0,00%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 22-ott
10.725 0,00%
Francoforte 22-ott
25.372 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 22/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 22/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Chiusura in profondo rosso per il Nasdaq Composite, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,60%.

Lo scenario di breve periodo del Nasdaq Composite evidenzia un declino dei corsi verso area 25.777,5 con prima area di resistenza vista a 26.471,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 25.546,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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