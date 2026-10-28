Boston Scientific, fatturato in crescita nel terzo trimestre ma sotto le attese

Per l'intero 2026 vendite nette previste in crescita su base organica del 3,25%

(Teleborsa) - Boston Scientific ha registrato vendite nette pari a 5,138 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2026, con una crescita dell'1,5% su base dichiarata, operativa e organica rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. L'azienda ha riportato un utile netto GAAP attribuibile agli azionisti ordinari di Boston Scientific pari a 582 milioni di dollari, ovvero 0,40 dollari per azione (EPS), rispetto ai 755 milioni di dollari, o 0,51 dollari per azione, dell'anno precedente; l'EPS rettificato per il periodo è stato pari a 0,73 dollari, contro gli 0,75 dollari dell'anno precedente.



Il trimestre delude gli analisti



I risultati hanno disatteso le proiezioni di consensus che indicavano un fatturato di circa 5,4 miliardi e un utile per azione di 0,84 dollari.



Il commento del presidente e Ad Mike Mahoney



"È stato un anno impegnativo per Boston Scientific e sono orgoglioso di come i nostri team globali abbiano reagito, in particolare di fronte all'incidente di sicurezza informatica, lavorando con urgenza e resilienza per ripristinare le attività e continuare a supportare clienti e pazienti. Guardando al futuro, confermo la mia fiducia nella nostra strategia a lungo termine, sostenuta dal talento delle nostre persone, da un portafoglio differenziato e da una solida pipeline di innovazioni significative".



Guidance 2026



Per l'intero anno 2026 l'azienda stima ora una crescita delle vendite nette, rispetto al periodo precedente, di circa il 4,25% su base dichiarata e di circa il 3,75% su base organica. Le previsioni sulle vendite nette organiche per l'intero anno escludono l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio e le vendite nette riconducibili ad alcune acquisizioni e dismissioni per le quali non è disponibile un periodo completo di vendite nette confrontabili. L'EPS rettificato – al netto di determinati oneri (o crediti) – dovrebbe essere compreso tra 3,16 e 3,18 dollari.



Per quanto riguarda il quarto trimestre del 2026, Boston Scientific prevede un calo delle vendite nette, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, compreso tra circa il 3,0% e l'1,0% su base dichiarata e organica. La società stima un EPS rettificato è stimato tra 0,77 e 0,79 dollari.



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