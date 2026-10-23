Carburanti, prezzo medio self benzina a 2,022 euro/ e gasolio a 2,260 euro

(Teleborsa) - Il prezzo della benzina scende sulla rete distributiva italiana, meno il gasolio che si mantiene sostanzialmente stabile. Secondo i dati dell'Osservatorio del Mimit, in data odierna - venerdì 23 ottobre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service', lungo la rete stradale nazionale, è pari a 2,022 euro/l per la benzina (in calo da 2,024 euro d ieri) e 2,260 euro/l per il gasolio (invariato rispetto al precedente).



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,045 euro/l per la benzina (da un precedente di 2,047 euro) e 2,300 euro/l per il gasolio (invariato rispetto a ieri).





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