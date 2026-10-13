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Carburanti, prezzo medio benzina a 2,035 euro, gasolio 2,252 euro

I dati del Mimit segnalano complessivamente un lieve calo dei rezzi di listino

Economia, Energia
Carburanti, prezzo medio benzina a 2,035 euro, gasolio 2,252 euro
(Teleborsa) - Il prezzo dei carburanti è in lieve calo sulla rete di distribuzione nazionale. Secondo l'ultimo Osservatorio del Mimit, in data odierna - martedì 13 ottobre 2026 - il prezzo medio in modalità 'self service', lungo la rete stradale nazionale, è pari a 2,035 euro/l per la benzina (da 2,036 euro di ieri) e 2,252 euro/l per il gasolio (invariato rispetto alla viglia).

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,045 euro/l per la benzina (da 2,046 euro) e 2,269 euro/l per il gasolio (precedente 2,271 euro).


(Foto: David ROUMANET / Pixabay)
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