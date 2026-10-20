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Carburanti, prezzo medio self benzina a 2,027 euro e gasolio a 2,258 euro

Economia, Energia
Carburanti, prezzo medio self benzina a 2,027 euro e gasolio a 2,258 euro
(Teleborsa) - Lima qualche centesimo il prezzo della benzina verde, mentre resta sostenuto quello del diesel, sempre più caro e più scarso. In base agli ultimi dati dell’Osservatorio del Mimit, in data odierna - martedì 20 ottobre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service', lungo la rete stradale nazionale, è pari a 2,027 euro/l per la benzina (da 2,029 euro di ieri) e 2,258 euro/l per il gasolio (dal precedente di 2,257 euro).

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,045 euro/l per la benzina (contro i 2,048 euro precedenti) e 2,292 euro/l per il gasolio (da 2,297 euro).
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