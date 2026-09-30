Solid World sospesa a tempo indeterminato da Borsa Italiana per mancanza di EGA

(Teleborsa) - A seguito della mancata nomina di un nuovo Euronext Growth Advisor (EGA) da parte di Solid World Group , le azioni ordinarie emesse dalla società sono sospese dalle negoziazioni da Borsa Italiana a decorrere dal 30 settembre 2026 (e fino a successivo avviso), in base a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.



A decorrere dalla giornata odierna, Integrae SIM ha infatti cessato di operare come Euronext Growth Advisor e Specialist di Solid World Group. Il 25 agosto era arrivata la proroga, a differenza di quanto comunicato il 28 luglio, della data di efficacia del recesso dall'incarico di EGA, inizialmente prevista per il 26 agosto 2026. Il recesso di Integrae SIM era arrivato per motivazioni di natura contrattuale ex. Artt. 1725 e 1727 Codice Civile.



Il Regolamento Emittenti prevede la revoca dalle negoziazioni nel caso in cui trascorrano sei mesi senza che la società abbia provveduto a nominare un nuovo EGA.



L'EGA è una figura centrale per l'Euronext Growth Milan: deve valutare l'appropriatezza della società ai fini dell'ammissione al mercato, supportarla nel mantenere un profilo adeguato di trasparenza informativa nei confronti degli investitori, stimolare l'attenzione da parte della società al rispetto delle regole derivanti dall'essere quotata su Euronext Growth Milan, massimizzandone i benefici.



Oggi Solid World Group ha in calendario il CdA per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata.

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