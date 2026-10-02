Prosegue in rialzo Wall Street mentre si valuta effetto job report su Fed

(Teleborsa) - La seduta di Wall Street prosegue all'insegna degli acquisti
dopo che i dati sul job report
si dettembre, inferiori alle attese, hanno ridotto le probabilità di un aumento dei tassi nel breve termine, determinando un calo dei rendimenti dei Treasury dai massimi pluriannuali raggiunti in settimana. Gli operatori attribuiscono ora una probabilità attorno al 20% che la Federal Reserve aumenti i tassi di 25 punti base a fine ottobre, rispetto al 26% prima della pubblicazione del dato.
Tra gli annunci societari, Ford
e Tesla
hanno diffuso i dati sulle vendite del terzo trimestre 2026. La prima ha registrato un calo
di oltre il 6%, mentre la seconda ha superato
il dato del mese precedente e battuto le attese. Riguardo a Meta Platforms
, invece, il rivenditore olandese di occhiali Hans Anders ha sospeso la vendita
degli occhiali intelligenti Ray-Ban di Meta nei Paesi Bassi e in Belgio, a causa delle crescenti preoccupazioni per la privacy.
Rallentano leggermente gli acquisti sui principali listini, con il Dow Jones
che avanza dello 0,4% a 51.127 punti; migliori i guadagni per l'S&P-500
, che continua la giornata a 7.724 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100
(+1,02%) e dell'S&P 100
(+0,88%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori beni di consumo secondari
(+1,53%), telecomunicazioni
(+1,13%) e informatica
(+1,05%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Cisco Systems
(+3,04%), Caterpillar
(+2,84%), Nvidia
(+1,85%) e Alphabet
(+1,74%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Nike
, che ottiene -5,67%.
Soffre IBM
, che evidenzia una perdita dell'1,58%.
Contrazione moderata per Amgen
, che soffre un calo dell'1,13%.
Sottotono Johnson & Johnson
che mostra una limatura dell'1,10%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Teradyne
(+8,02%), ARM Holdings
(+7,14%), SpaceX
(+6,36%) e Monolithic Power Systems
(+5,65%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Western Digital
, che ottiene -12,46%.
Crolla Seagate Technology
, con una flessione del 12,34%.
Vendite a piene mani su SanDisk
, che soffre un decremento del 3,82%.
Pessima performance per Alnylam Pharmaceuticals
, che registra un ribasso del 3,81%.