BolognaFiere, disco verde all’aumento di capitale in denaro fino a 20 milioni

Delega per aucap in natura riservato a Comune Bologna per massimi 4 milioni

(Teleborsa) - L’assemblea straordinaria degli azionisti di BolognaFiere ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, per un importo massimo di 20 milioni di euro, da eseguirsi entro il 31 marzo 2027 mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti a un prezzo di emissione di 1,25 euro per azione.



L’aumento di capitale, ha spiegato la società in una nota, è finalizzato a sostenere il programma di ulteriore crescita della Società e del

gruppo ad essa facente capo, anche mediante investimenti strategici per lo sviluppo e l’ampliamento del business.



L'aumento di capitale riservato al Comune di Bologna



La stessa assemblea straordinaria ha inoltre deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione in quanto da offrire in sottoscrizione al Comune di Bologna. La delega, ha specificato la nota aziendale, potrà essere esercitata entro il 29 settembre 2028 per un importo massimo di 4 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, da liberarsi mediante

conferimento in natura di beni ritenuti dal Cda strumentali per il perseguimento dell’oggetto sociale.



L’esercizio della delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l’eventuale sovrapprezzo, tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni del mercato in generale, dell’andamento del titolo BolognaFiere e della prassi di mercato per operazioni similari.

Condividi

```