Mare Group, due aumenti di capitale da 3 milioni per CTMAVIO e Workgroup

Accordo con Metriks AI prorogato al 15 novembre

(Teleborsa) - Il CdA di Mare Group , azienda di ingegneria ad alta tecnologia, ha deliberato, in esercizio parziale della delega conferita dall’assemblea straordinaria del 5 febbraio 2026, due aumenti di capitale a pagamento, inscindibili, con esclusione del diritto di opzione, da liberarsi mediante conferimento in natura, a servizio delle operazioni su CTMAVIO e Workgroup.



Aumenti di capitale

Il primo aumento, riservato a CTM S.r.l. (“CTM”), è pari a massimi 3,0 milioni di euro, comprensivi di sovrapprezzo, mediante l’emissione di massime n. 535.714 nuove azioni ordinarie Mare Group al prezzo di 5,60 euro per azione, da liberarsi mediante conferimento in natura di una quota di CTMAVIO (la “Quota B”). Le azioni emesse a favore di CTM sono soggette a un vincolo di lock-up di 24 mesi, come comunicato il 24 luglio 2026.



Il secondo aumento, riservato a WGS S.r.l. (“WGS”), è pari a massimi 3,0 milioni di euro, comprensivi di sovrapprezzo, mediante l’emissione di massime n. 535.714 nuove azioni ordinarie Mare Group al prezzo di 5,60 euro per azione, da liberarsi mediante conferimento in natura di una quota pari al 15,18% del capitale sociale di Workgroup. Anche le azioni emesse a favore di WGS sono soggette a un vincolo di lock-up di 24 mesi.



Il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente modificato l’art. 6 dello Statuto sociale.



CTMAVIO

Il closing dell’acquisizione del 100% del capitale sociale di CTMAVIO, annunciata il 24 luglio 2026, è programmato per il 30 settembre 2026, in anticipo rispetto al termine del 15 novembre 2026 indicato al momento dell’annuncio, avendo la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicato il non esercizio dei poteri speciali in materia di Golden Power.



Il corrispettivo, pari a 9,0 milioni di euro, è composto da 6,0 milioni di euro in denaro, di cui 4,0 milioni corrisposti al closing e 2,0 milioni depositati in escrow account con svincolo in 24 mesi secondo i termini contrattuali, e da 3,0 milioni di euro in nuove azioni Mare Group, rivenienti dall’aumento di capitale riservato a CTM.



Con cinque stabilimenti in Italia, CTMAVIO progetta e produce componenti, attrezzature e strutture di precisione in metallo e materiali compositi per applicazioni aeronautiche, motoristiche e per sistemi a pilotaggio remoto (UAV), seguendone l’intero ciclo produttivo: dalla progettazione e industrializzazione alla produzione, ai trattamenti superficiali, all’assemblaggio, alla manutenzione e al controllo qualità, a supporto dei settori Aeronautico, Spaziale e della Difesa.



CTMAVIO è nata il 29 dicembre 2025 dal conferimento del ramo aerospaziale di CTM e non ha ancora completato il primo esercizio. Pertanto, si riportano i dati economici 2025 della conferente CTM: valore della produzione di 8,3 milioni di euro ed EBITDA di 3,2 milioni di euro. Il conferimento è stato effettuato con posizione finanziaria netta sostanzialmente nulla. Al 30 giugno 2026, la PFN di CTMAVIO è positiva per circa 0,1 milioni di euro (cassa netta).



Workgroup

Il 5 ottobre 2026 Mare Group darà corso, come previsto dal programma originario, all’acquisto da WGS del 40% del capitale sociale di Workgroup, portando la propria partecipazione dal 55% al 95%. Il corrispettivo riconosciuto a WGS è pari a 7,9 milioni di euro, di cui 3,0 milioni in azioni Mare Group rivenienti dall’aumento di capitale riservato a WGS, liberato mediante il conferimento del 15,18% di Workgroup, e 4,9 milioni in denaro, di cui 2,5 milioni, da corrispondersi entro il 31 dicembre 2026 e 2,4 milioni, con pagamento differito nel 2027.



Metriks AI

Con riferimento alla cessione del 100% di Workgroup a Metriks AI S.p.A. (“Metriks AI”), annunciata il 29 luglio 2026, il Consiglio di Amministrazione ha concordato di prorogare il termine di validità dell’accordo vincolante dal 30 settembre al 15 novembre 2026. La proroga si è resa opportuna alla luce dello stato di avanzamento delle attività propedeutiche al perfezionamento dell’operazione. Al closing della cessione, Mare Group trasferirà a Metriks AI la partecipazione del 95% del capitale di Workgroup, mentre WGS trasferirà il residuo 5%. Per la cessione del 95% di Workgroup a Metriks AI, Mare Group riceverà un corrispettivo pari a 18,9 milioni di euro composto da: 7,0 milioni di euro in denaro da corrispondere al Closing; 1,0 milioni di euro in azioni Metriks AI di nuova emissione, valorizzate €4,50 per azione; 10,9 milioni di euro in Obbligazioni Convertibili Metriks AI, con scadenza al 30 giugno 2028 e valore a scadenza pari a 11,0 milioni di euro; alla scadenza le Obbligazioni Convertibili saranno convertite in azioni Metriks AI di nuova emissione oppure rimborsate in denaro, secondo le modalità previste dagli accordi. Sono previsti inoltre: un aggiustamento del corrispettivo in denaro, euro per euro, in funzione della differenza tra la PFN stimata e la PFN effettiva alla data del Closing; un aggiustamento del prezzo in caso di mancato raggiungimento dei risultati economici attesi per il 2026 (EBITDA pari a 2,9 milioni di euro e PFN pari a 2,0 milioni di euro) o di mancato mantenimento, nel 2027, dei risultati attesi per il 2026; un earn-out fino a 3,0 milioni di euro in azioni Metriks AI in caso di superamento dei risultati economici attesi.

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