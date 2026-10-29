Milano 28-ott
49.824 0,00%
Nasdaq 28-ott
29.813 0,00%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 28-ott
10.695 0,00%
Francoforte 28-ott
25.704 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 28/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 28/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Giornata fiacca per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,14%.

Lo status tecnico di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,8297. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,8338, mentre il primo supporto è stimato a 0,8256.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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