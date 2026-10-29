Big Tech, Microsoft batte le attese col cloud. Alphabet delude con flusso di cassa ancora negativo

I conti di due dei principali hyperscaler statunitensi

(Teleborsa) - Notte di conti per due dei principali hyperscaler statunitensi, con esiti di segno opposto rispetto alle attese degli analisti. Microsoft ha chiuso il primo trimestre dell'esercizio fiscale 2027 battendo le stime su ricavi e utili, mentre Alphabet ha mancato il consensus sulla linea dell'utile per azione, nonostante una crescita record della divisione cloud.



MICROSOFT



Il colosso di Redmond ha registrato nel trimestre chiuso al 30 settembre 2026 ricavi per 92,3 miliardi di dollari, in crescita del 19% su base annua e superiori ai 90,69 miliardi attesi dagli analisti interpellati da LSEG. L'utile operativo è salito del 21% a 45,9 miliardi (+22% a cambi costanti).



L'utile netto si è attestato a 36,6 miliardi di dollari, in aumento del 32% su base GAAP, e a 36,4 miliardi (+18%) su base non-GAAP, che esclude l'impatto degli investimenti in OpenAI. L'utile per azione rettificato è stato pari a 4,89 dollari, contro i 4,73 dollari stimati dal consenso (4,92 dollari su base GAAP).



A trainare i conti è ancora una volta il cloud: il fatturato di Microsoft Cloud ha raggiunto 63,9 miliardi di dollari, con una crescita che ha accelerato al 30% (+31% a cambi costanti). Azure ha messo a segno un balzo del 48%. Il segmento Agents and Infra ha generato ricavi per 76,8 miliardi (+25%), mentre il portafoglio ordini commerciale (commercial remaining performance obligation) è salito del 73% a 677 miliardi di dollari. Bene anche Microsoft 365 commercial cloud, cresciuto del 18% su base rettificata, e Microsoft 365 consumer cloud (+17%).



Più debole la divisione Devices and Consumer, con ricavi in calo del 3% a 15,5 miliardi di dollari. Positivo il search e advertising al netto dei costi di acquisizione del traffico (+12%), ma in flessione i contenuti e servizi Xbox (-2%) e soprattutto Windows OEM and Devices (-22%).



"Abbiamo iniziato l'anno fiscale in modo solido", ha commentato la CFO Amy Hood, sottolineando che i risultati hanno superato le aspettative su ricavi, utile operativo e utile per azione. Per il CEO Satya Nadella, il gruppo sta traducendo l'innovazione in una crescente adozione da parte dei clienti in tutti i settori, aiutando le organizzazioni a costruire una propria intelligenza artificiale.



Nel trimestre Microsoft ha restituito agli azionisti 10,2 miliardi di dollari tra dividendi e riacquisto di azioni proprie.



Sul fronte delle prospettive, la società prevede per il secondo trimestre fiscale ricavi compresi tra 96 e 97,1 miliardi di dollari, pari a una crescita del 18,8% a metà della forchetta, sopra i 95,60 miliardi attesi dagli analisti.



ALPHABET



La holding di Google ha chiuso il terzo trimestre 2026 con ricavi consolidati in crescita del 25% a 127,6 miliardi di dollari, segnando il tredicesimo trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra, ma leggermente al di sotto dei 128,22 miliardi stimati dal consenso LSEG. L'utile per azione rettificato si è fermato a 2,67 dollari, ben al di sotto dei 3,02 dollari attesi. L'utile netto attribuibile agli azionisti è stato di 26,2 miliardi di dollari, pari a 2,12 dollari per azione.



Il dato più brillante arriva da Google Cloud, che ha messo a segno una crescita record del 103% a 30,7 miliardi di dollari, spinta dalla domanda di infrastrutture e soluzioni di intelligenza artificiale per le imprese, dai servizi core di Google Cloud Platform e dalle vendite di sistemi TPU. I ricavi di Google Services sono aumentati dell'11% a 96,3 miliardi, trainati dal +12% di Google Search & other, con il tasso di crescita delle query di ricerca ai massimi degli ultimi cinque anni. L'utile operativo consolidato è salito del 30%, con un margine operativo del 31,8%.



"Abbiamo avuto un trimestre solido e siamo ora su un run rate di ricavi da mezzo trilione di dollari", ha dichiarato il CEO Sundar Pichai, secondo cui gli investimenti nell'AI stanno sostenendo la crescita delle ricerche, comprese quelle commerciali. Pichai ha inoltre sottolineato che l'app Gemini ha raggiunto un miliardo di utenti, diventando il prodotto a più rapida crescita nella storia di Google, che le API dei modelli proprietari elaborano quasi 32 miliardi di token al minuto (oltre quattro volte rispetto a un anno fa) e che gli abbonati a YouTube Music e Premium hanno superato quota 150 milioni, incluse le prove gratuite.



A preoccupare il mercato è però il free cash flow, risultato negativo per 9,07 miliardi di dollari, molto peggio dei -2,70 miliardi attesi dagli analisti. Le spese in conto capitale del trimestre si sono attestate a 51,36 miliardi, sotto i 55,09 miliardi stimati, in una fase in cui gli investitori chiedono agli hyperscaler ritorni concreti a fronte dei massicci investimenti nell'infrastruttura AI.



Alphabet ha confermato la guidance sul capex per l'intero 2026, già alzata nel secondo trimestre a una forchetta compresa tra 195 e 205 miliardi di dollari (dai precedenti 190 miliardi). Le spese in conto capitale annuali sono attese oltre i 200 miliardi quest'anno e sopra i 300 miliardi nel 2027.



(Foto: Pawel Czerwinski su Unsplash)

Condividi

```