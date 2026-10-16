Rekeep declassata a S&P a "B-" per elevato indebitamento e flussi di cassa negativi

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha ridotto il rating di credito a lungo termine di Rekeep, player italiano attivo nell'integrated facility management, a "B-".



La debolezza nel mercato interno di Rekeep, a seguito di un riposizionamento aziendale, unita a un avvio lento delle attività internazionali rivolte al consumatore finale (B2C), ha determinato un deterioramento della performance operativa della società. S&P prevede un graduale miglioramento della performance operativa di Rekeep man mano che le iniziative commerciali inizieranno a concretizzarsi nel 2027.



Prevede che il rapporto debito/EBITDA raggiungerà un picco di 9,0x nel 2026, per poi attestarsi su un livello ancora elevato di 8,3x nel 2027; nel contempo, il FOCF rimarrà negativo, tra i 10 e i 15 milioni di euro annui.



L'outlook negativo indica che S&P potrebbe ulteriormente ridurre il rating di Rekeep nei prossimi 12 mesi qualora la struttura del capitale della società dovesse diventare insostenibile, o se dovesse aumentare il rischio di tensioni sulla liquidità, a causa di una performance operativa persistentemente debole e di una generazione di flussi di cassa negativa.

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