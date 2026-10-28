Unilever, il fatturato sale del 6,7% nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Unilever ha archiviato il terzo trimestre con un fatturato di 13,3 miliardi di euro, in aumento del 6,7% rispetto all'anno precedente, grazie a una crescita delle vendite sottostanti del 5,2%, a un contributo netto dello 0,8% derivante da acquisizioni e cessioni e a un impatto valutario positivo dello 0,6%.



Le prospettive

La società conferma la previsione di una crescita delle vendite sottostanti per l'intero anno 2026 tra il 4% e il 6% e stima un modesto miglioramento del margine operativo sottostante rispetto al 20,0% del 2025.



Prevede ora una crescita dei volumi sottostanti di almeno il 3% per l'intero 2026 e una crescita delle vendite sottostanti di circa il 5% nella seconda metà dell'anno.



Il commento del CEO

Fernando Fernandez, amministratore delegato, afferma: "Abbiamo registrato un altro trimestre di crescita competitiva, trainata da volumi di vendita costantemente elevati e da un aumento dei prezzi per compensare l'impatto dell'aumento dei costi delle materie prime. I nostri marchi principali hanno continuato a guidare le performance, con una forte crescita nei settori Cura della casa, Cura della persona e Bellezza e benessere. I mercati emergenti sono stati ancora una volta un fattore chiave, con una crescita generalizzata in tutti i mercati, guidata dall'India e da una continua solidità in America Latina e nel Sud-Est asiatico. Le performance nei mercati sviluppati hanno rispecchiato un confronto più difficile con l'anno precedente e una performance più debole nel settore alimentare".

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