High Quality Food, fatturato terzo trimestre +4% a 4,7 milioni di euro

(Teleborsa) - Sulla base dei KPI gestionali di High Quality Food relativi al terzo trimestre dell'esercizio 2026 e non sottoposti a revisione

contabile, emerge un fatturato consolidato gestionale di 4.674.199 euro, +4% rispetto al dato al 30 settembre 2025.



Il fatturato consolidato gestionale YTD al 30 settembre 2026 si attesta quindi a 14.882.211 euro (+7%).



Il numero clienti B2B in portafoglio è pari a 13.085 (12.698 al 30 giugno 2026), di clienti-alberghi in portafoglio a 626 (605 al 30 giugno 2026), di accessi al sito e-commerce trimestrale a 902 (299 nel secondo trimestre 2026) e di vendite trimestrali dal sito e-commerce a 47 (52 nel secondo trimestre 2026).

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