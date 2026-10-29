Avolta, crescita organica in accelerazione nel terzo trimestre. Confermati i target

(Teleborsa) - Avolta (precedentemente Dufry, nata dall'integrazione di Autogrill) ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un fatturato IFRS di 10.663 milioni di franchi svizzeri e un utile operativo di 882 milioni. Su base core, il fatturato si è attestato a 10.438 milioni, con una crescita organica del 4,1% (+5,2% escludendo l'impatto del Medio Oriente).



Nel terzo trimestre la crescita organica ha accelerato al 4,6%, dal 2,9% del secondo trimestre, con un fatturato core di 4.001 milioni di franchi (+5,4% a livello reported). A livello geografico, l'area Asia Pacifico ha registrato una crescita organica del 31,4%, seguita da Europa, Medio Oriente e Africa (+3,8%), Nord America (+2,3%) e America Latina (+1,4%).



L'EBITDA core dei nove mesi è stato di 1.044 milioni di franchi, con un margine del 10%, in calo di 20 punti base su base annua, penalizzato dalle tensioni in Medio Oriente e dall'avvio di nuove importanti attività. Nel terzo trimestre il margine ha raggiunto l'11,6%, riducendo il divario rispetto all'anno precedente a circa 40 punti base, dai 60 del secondo trimestre. Il free cash flow (EFCF) è stato di 501 milioni, sostanzialmente stabile, con il terzo trimestre a 294 milioni (+2,4%).



Il debito finanziario netto si è attestato a 2.728 milioni di franchi a fine settembre, con una leva di 2 volte l'EBITDA core, riflettendo le acquisizioni di DFS Okinawa e Penha Duty Free, completate a inizio trimestre, e riacquisti di azioni proprie per 191 milioni.



"La performance del terzo trimestre è stata incoraggiante e resiliente e ha mostrato un miglioramento dello slancio del business - ha dichiarato il CEO Xavier Rossinyol - La crescita organica ha accelerato nel terzo trimestre ed è rimasta forte anche a ottobre. Allo stesso tempo, il divario di redditività rispetto all'anno scorso si è ridotto grazie all'avvio delle nuove attività e alle nostre iniziative a sostegno di redditività e generazione di cassa. Questa performance rafforza la nostra fiducia nei target di medio termine”.



Per ottobre la crescita organica preliminare è di circa il 4%, con andamento positivo in tutte le regioni. Avolta ha confermato i target di medio termine: crescita organica annua tra il 5% e il 7%, un miglioramento annuo del margine EBITDA CORE tra 20 e 40 punti base e della conversione del free cash flow tra 100 e 150 punti base. L'effetto cambio è atteso pesare per circa il 2% sul fatturato reported del 2026.

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